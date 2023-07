Zandzakken liggen nog maanden in de oude haven van Bergen op Zoom

Onveilig werkkli­maat Den Bosch: topambtena­ren mogen op plek blijven zitten van burgemees­ter

DEN BOSCH - Ondanks ernstige fouten en zorgen over zowel de fysieke als de sociale veiligheid binnen de gemeente Den Bosch houdt burgemeester Jack Mikkers vooralsnog vertrouwen in de ambtelijke top. Ook wethouder Ralph Geers is niet van plan om leidinggevenden weg te sturen.