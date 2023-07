Zanger Fred van Dijk geniet van 30 jaar BZB: ‘Die drive om de allerbeste feestband te zijn, is er nog steeds’

Video van de dag: Brabantse frietbak­kers maken indrukwek­ken­de beelden in zwaar getroffen stad in Oekraïne

De Brabantse frietbakkers Franky van Hintum en Coen van Oosten zijn van plan om voor de dertiende keer sinds de oorlog naar Oekraïne te reizen. Het duo deelt indrukwekkende beelden die het maakte in de buurt van Avdijivka, waar twee dagen eerder nog is gebombardeerd. Franky en Coen waren zichtbaar onder de indruk van een stad waar elk gebouw is gebombardeerd en maakten beelden in een ziekenhuis zonder normale stroomvoorziening.