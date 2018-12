Zanger Kafke gaat als een komeet

Het stadium ‘uit de hand gelopen grap’ is zanger Kafke inmiddels lichtjaren voorbij. Hij gaat als een komeet. Team Kafke is inmiddels een bedrijf met vier fulltimers en een heus kantoor.

,,Ik heb vorige week mijn laatste werkdag voor de baas gehad.” Tot en met vorige maand was Kevin Verhoeven (23) meer dan veertig uur in de week metaalbewerker/tekenaar. Nu heeft hij ontslag genomen en is hij fulltime artiest. Zanger Kafke dus.

Volledig scherm Kafke in actie tijdens een optreden in de Tavenu in Waalwijk. © Beeld Werkt

Ongewis avontuur

En er is meer. Kevin en zijn drie maten vormen zijn niet langer een vriendenclubje dat de optredens er eventjes bij doet. Ook Jordy de Wit en de broers Miel en Hugo van de Water hebben hun dagelijks brood ingeruild voor een voltijds, maar ongewis avontuur met Team Kafke. En op een Drunens bedrijventerrein hebben ze sinds een paar weken ook een kantoor, waar de administratie wordt gedaan en de boekingen zich alsmaar ophopen.

Quote We zitten gemiddeld op 25 optredens per maand. Kafke, Zanger

,,We zitten gemiddeld op 25 optredens per maand. Een standaardweek is twee optredens op maandag, twee op dinsdag, woensdag vrij, donderdag twee en vrijdag en in het weekend acht.” Je vraagt je dan toch af wie in hemelsnaam op maandag of dinsdag Kafke inhuurt. ,,Studentenverenigingen meestal. En kermissen. Later in de week en in het weekend feesttenten, cafés en zalen. We hebben dit jaar ook heel veel festivals gedaan: Festyland, Rebirth, Intents, 7th Sunday, Wish en zelfs de Zwarte Cross.”

Op toer

Afgelopen zomer ging hij zelfs op toer; LLoret de Mar, Albufeira, Gran Canaria, Salou en Mallorca zagen de Kafke-trein voorbijkomen. ,,Dat waren dan wel Nederlandse tenten”, relativeert Kafke. Maar toch.

Quote Ik ben er ook gewoon heel nuchter onder. Ik gedraag me niet anders Kafke, Zanger

Er is nog iets veranderd: hoe moet je ‘m noemen? ,,Zeg maar Kafke.” Een maand of tien geleden was dat nog een bijnaam, een verbastering van Kevke. Inmiddels zijn Kevin en zijn alter ego een stuk dichter bij elkaar gekomen. Kafke geeft het grif toe. ,,Maar ik ben er ook gewoon heel nuchter onder. Ik gedraag me niet anders. Ik sta ervan te kijken hoe we ons eronder houden.”

Volledig scherm Het begon allemaal als een grap van Jordy de Wit (rechts). © Gert-Jan Buijs

Quote Veel mensen weten niet eens dat we met z’n vieren zijn Kafke , Zanger

Quote Bij Festyland was de security toch best goed Kafke, Zanger Voor wie het nog niet wist; Zanger Kafke begon als een grap van Jordy de Wit. Die fabriekte een visitekaartje Zanger Kafke in elkaar met een foto van Kevin toen hij een keer op een kroegtafel een nummertje van Milan Milano meebralde. Jordy liet die kaartjes overal achter, Kafke werd geboekt en ging gewoon op het podium staan. En nu - pakweg anderhalf jaar later - telt ‘Kafke de bv’ vier fulltimers ... ,,Veel mensen weten niet eens dat we met z’n vieren zijn.”

Van de gekte in de artiestenwereld heeft hij inmiddels ook wel wat meegekregen. ,,Bij Festyland was de security toch best goed. Maar op een gegeven moment gingen ze buiten op elkaars schouders staan en maakten ze de lussen van de tent los.” Hing het publiek op meters hoog in de lussen. ,,Het is ook gebeurd dat ze het tentdoek kapotscheurden.”

Flauwvallen

Het is ook voorgekomen dat er simpelweg te veel mensen binnen waren. ,,We hebben het gehad dat iemand flauwviel. Dan wachten we met optreden tot de drukte gewoon normaal is.”

Anderhalf miljoen streams

Had je hem dit scenario in februari voorgeschoteld, hij had je voor gek versleten. ,,Ik ben nu gewoon een artiest. We hebben dit voorjaar onze single Springen uitgebracht. Die is inmiddels een anderhalf miljoen keer gestreamd op Spotify, En ook nog eens 600.000 keer bekeken op Youtube.”'

‘Een ouwe lp van ons moeder’

Een miljoen streams op Spotify, daar krijg je geen award of gouden plaat meer voor, maar dat heeft Kafke met huisvlijt zélf opgelost . ,,Ik heb gewoon een ouwe lp van ons moeder gepakt, het label afgeplakt en een plaatje laten graveren.”

Volledig scherm Kafke tijdens een optreden in De Ster in Nieuwkuijk. © Sluipschuttermedia

Een verklaring voor het succes heeft hij nog steeds niet echt. ,,Het is niet m’n stem. Mensen zien aan mij dat ik sta te genieten. Dat werkt aanstekelijk. Ik sta te feesten, zij staan te feesten. En feesten ... daar ben ik nou net verrekte goed in. Veel ingewikkelder is het niet.”

Quote Mijn ouders vonden het eerst wel apart wat er gebeurt Kafke, Zanger

Ondertussen woont Kafke nog steeds bij pa en ma thuis. Zijn karakteristieke witte bloesjes worden voor ‘m gewassen en gestreken. ,,Mijn ouders vonden het eerst wel apart wat er gebeurt”, zegt hij. ,,Maar nu volgen ze alles wat we doen. Er hangen ook Kafkesjaaltjes bij ons in de kamer.”

Zangles

Van zijn stem moet hij het niet direct hebben, maar roofbouw op z’n stembanden plegen zou dom zijn. ,,Ik heb dit jaar al drie, vier maanden zangles gehad. Niet alleen om de kwaliteit van mijn stem te verbeteren, maar ook voor stembehoud. Ik ben toen gestopt wegens tijdgebrek. Nu kan dat weer. Ik heb er veel van geleerd. Voorheen raakte ik tijdens het zingen weleens buiten adem. En m’n stem is sterker geworden.”

Volledig scherm © Zanger Kafke

Quote Ik vraag me zelf ook weleens af; waar strandt dit schip Kafke , zanger