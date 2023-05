Zangeres Noam Vazana zingt de grootste hits van Barbra Streisand

‘Binnen half uur krakte de toren’: hoe 25 jaar geleden lekkage uiteinde­lijk kerk van Oisterwijk in vlam zette

OISTERWIJK - Het was een naargeestige aanblik, die dag na de uitslaande brand in de Petruskerk, nu 25 jaar geleden. Op de vloer lagen verkoolde resten van de ingestorte toren, in het dak gaapte een gat. Overal droop water, overal lag gruis. De kroonluchter lag verminkt onder de banken.