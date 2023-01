Zapp Award voor meester Jesper op uitvaartdag • 175 jaar de Gelderlander • Jodenhaat steekt kop weer op

MISSCHIEN WEL GROOTSTE KETTINGBOTSING WAS 25 JAAR GELEDEN | Een van de grootste kettingbotsingen van Nederland was het, die van 29 januari 1998 bij knooppunt Neerbosch op de A73. Honderd auto’s, dertien gewonden, één herinnering.

ZAPP AWARD VOOR MEESTER JESPER OP BIJZONDERE DAG | In de ochtend was Jesper Hesseling uit Beuningen met zijn gezin bij de uitvaart de moeder van zijn vrouw Eva. Zaterdagavond was de hele familie in Hilversum bij de uitreiking van de Zapp Awards. Hesseling, bekend als Meester Jesper, won de prijs voor favoriete ster online. ,,Het was een zwarte dag met een gouden randje”, zegt hij een dag later.

HOE KAN EEN MOTORBLIJK UIT EEN AUTO VLIEGEN ? | Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur met zo’n grote vaart tegen een boom geknald op de Industrieweg in Nijmegen dat het motorblok uit de auto werd geslingerd. Het blok lag twintig meter bij het autowrak vandaan. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

KEEPERSTRAINER HOEK OVER PASSEREN CILLESSEN VOOR WK | Voormalig keeperstrainer Frans Hoek van het Nederlands elftal is voor het eerst ingegaan op het passeren van Jasper Cillessen voor het WK. Hij ontkent dat de doelman van NEC niet mee is gegaan naar Qatar omdat hij geen goede teamspeler zou zijn.

‘JODENHAAT STEEKT KOP WEER OP’ | Na twee jaar afwezigheid - vanwege corona - vond zondag de Holocaustherdenking in Amsterdam weer plaats voor publiek. Daar waren zorgen over opkomende antisemitisme. ,,Jonge kinderen worden niet meer goed op de hoogte gebracht.”

175 JAAR DE GELDERLANDER | Dagblad De Gelderlander is jarig. De krant die al generaties meegaat en tegenwoordig ook digitaal te bezoeken is, bestaat 175 jaar. Het jubileum wordt op bescheiden, maar gepaste wijze gevierd. Hoofdredacteur Joris Gerritsen ziet ernaar uit. ,,De behoefte aan nieuws uit de regio wordt alleen maar groter.

Volledig scherm Hoofdredacteur Joris Gerritsen van de Gelderlander. © DPG

GROTE KRANT WERD TABLOIDFORMAAT | Klein geluk aan de keukentafel: over de ochtend dat ‘de Gelderlander’ deed waar Dini (74) al jaren op hoopte. Op dinsdag 6 februari 2007 veranderde de krant van een grote broadsheet in een compacte tabloid. Een logische stap voor De Gelderlander, een grote sprong voor Jan (81) en Dini (74) uit Huissen.

VUUR BLEEF MAAR OPLAAIEN IN STEENDEREN | n de nacht van zaterdag op zondag is een woning aan de Bronkhorsterweg in Steenderen in brand gevlogen. De brandweer moest flink aan de bak om het vuur dat steeds weer oplaaide te bedwingen. Dat lukte uiteindelijk. De bewoners - die de brand zelf ontdekten - bleven ongedeerd

OVERAL HOORT ZE HAAR NAAM ROEPEN: AMALIA! | De introductiereis van prinses Amalia met haar ouders op de Antillen begon zaterdag echt op Bonaire. Conclusies na een dag in het spoor van de bedreigde prinses op het eiland: de beveiliging is zichtbaar groot, overal waar Amalia komt klinkt haar naam en ze deinst, net als haar ouders, niet terug voor een dansje.