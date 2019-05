Zaterdag is het Internationale dag van het naakt tuinieren: laat je buren het niet zien!

Al 5 dagen voortvluch­tig na overrijden bejaarde (79) in Breda: 'Dit is geen paniek, hij wil ermee wegkomen’

12:01 BREDA - De automobilist die zondagavond in Breda een bejaarde vrouw meesleurde en haar vervolgens voor dood achterliet, gaat zich niet meer melden bij de politie. Dat is de verwachting van Gerard Tertoolen, een verkeerspsycholoog die onderzoek doet naar ons gedrag in het verkeer. ,,Dit is geen blinde paniek of een shockreactie meer, maar crimineel gedrag.”