Ze moeten jongeren behoeden voor het criminele pad, maar zette jouw gemeente de afgelopen jaren meer jongerenwerkers in?

In 24 gemeenten nam het aantal jongerenwerkers niet toe. In zeker elf daarvan werken er nu zelfs iets minder dan in 2014. Zestien gemeenten schakelden in 2019 iets meer jongerenwerkers in dan in 2014. Den Bosch, Waalwijk en Steenbergen zijn daarvan de enige gemeenten die nu een stuk meer jongerenwerkers aan het werk hebben. In de overige dertien gemeenten gaat het om erg kleine toename van hooguit een paar uur in de week.