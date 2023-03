Ze wilde bij de brandweer maar het liep anders; Nora van der Tuin (18) uit Oss maakt catwalkdebuut tijdens Paris Fashion Week

Opnieuw rijdt een auto het water in naast bocht van A59 naar A2 bij knooppunt Empel

DEN BOSCH – Een auto is vrijdagavond rond 18.50 uur het water in gereden in de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel. De bestuurder klauterde zelf uit de auto. De verbindingsweg naar de A2 richting Eindhoven werd tijdelijk afgesloten.