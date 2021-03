Ze zijn er weer: de eerste asperges van het seizoen in Brabant

Wandelen? Mandje mee! Er staat veel eetbaars langs de weg

13 maart EINDHOVEN - Wandelen. Het lijkt wel of iedereen dit als nieuwe hobby heeft. En dat is goed, je beweegt, het is niet blessuregevoelig, je bent buiten en je kan je hoofd leegmaken. Of je kijkt eens wat beter naar de planten die langs de kant van de weg groeien. Ongelooflijk wat er allemaal aan eetbaars naast je wandelpad staat. Zevenblad, madeliefjes, zuring en paardenbloemen. Daar hoef je niet ver voor te gaan. Gewoon in je eigen wijk. Uw verslaggever loopt een rondje Eikenburg in Eindhoven.