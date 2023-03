Ze zijn lang niet overal meer welkom, maar in Waalwijk is ‘winkel nog niet gesloten’ voor logistieke bedrijven

Gezond Verstand krijgt coalitie niet aan het praten over wethouders­kwes­tie in Goirle: ‘Schandalig’

GOIRLE - De coalitie in Goirle houdt de kaken op elkaar over de bestuurscrisis, waarvan volgens Gezond Verstand sprake is. De oppositiepartij had dinsdag om een extra raadsvergadering gevraagd, maar die leverde tot ergernis van fractievoorzitter Corné de Rooij nauwelijks antwoorden op.