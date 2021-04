Zeearend met bebloede romp en poten aangetroffen in polder bij Steenbergen

Nieuwsover­zicht | Vader redt twee dochter­tjes bij hevige brand - Nauwelijks belangstel­ling voor eerste test-uitje

11 april Daar stonden ze, midden in de nacht. Twee meisjes van 3 en 7 jaar oud, kijkend naar hun huis dat in brand stond. Hun vader had hen net gered, en was terug naar binnen om ook de huisdieren in veiligheid te brengen. Gelukkig bracht iedereen het er goed vanaf. Verder was de Grote Kerk in Breda in het nieuws, omdat het als monument open mocht in het kader van de test-evenementen. Alleen de belangstelling... viel nogal tegen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van deze zondag.