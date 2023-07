Meer starters komen in aanmerking voor een startersle­ning in Bernheze

HEESCH - Starters in Bernheze kunnen voortaan in aanmerking komen voor een starterslening bij aankoop van een huis van 295.000 euro of meer. Tot 1 juli was het maximumbedrag 262.500 euro. Afgelopen jaar heeft geen enkele starter gebruik gemaakt van de lening.