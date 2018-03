Zeer grote brand in loods in havengebied Moerdijk - sein brand meester gegeven - brandweer nog uren bezig met nablussen

VIDEO Brabant kleurt wit op ijskoude zaterdag, ongelukken door gladheid op de weg

17 maart De eerste sneeuw viel zaterdagochtend in Brabant. Op veel plaatsen in de provincie lag er een klein sneeuwdek. De temperatuur schommelt vandaag rond het vriespunt, maar vanwege de stevige oostenwind voelt het aan als -5 tot -10 graden in de middag. De gladheid zorgde voor veel ongevallen. Sportwedstrijden in de buitenlucht zijn veelal afgelast. In Helmond botste een auto tegen de voordeur van een woning aan de Weg door de Rijpel door de gladheid.