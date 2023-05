Zeer weinig animo voor energienoodfonds in Steenbergen

Heldenrol op Wembley voor Ruben Rodrigues uit Best, die met Notts County promoveert naar profvoet­bal

Ruben Rodrigues (26) is met Notts County gepromoveerd naar de League Two, het vierde profniveau van het Engelse voetbal. De aanvaller uit Best was op Wembley verantwoordelijk voor de 2-2 in de verlenging. Na strafschoppen trok Notts County uiteindelijk aan het langste eind.