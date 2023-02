Zelfs bij CU vrouwen aan de top, maar bij stichting Vastenavend schitteren ze door afwezigheid

Strafplei­ter Henk van Asselt (63) uit Roosendaal moet na ruim 40 jaar topsport ook zichzelf verdedigen: ‘Ik een Rambo met aktetas? Welnee!’

ROOSENDAAL – Strafpleiter Henk van Asselt uit Roosendaal zit ruim veertig jaar in het vak. Hij stond in zijn loopbaan vele honderden verdachten bij. Van draaideurcriminelen en zedendelinquenten tot hoofdrolspelers in spraakmakende strafzaken, zoals die rond de speciekuipmoord in Steenbergen en de aangrijpende moord op Jesse Dingemans (8) in Hoogerheide. ,,Veel mensen vonden dat ik een monster bijstond.”