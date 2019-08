Zelfs in het verkeer zetten jongeren een ballon lachgas aan hun mond

Zomerserie Bijzonder beroep: ‘Verpleeg­kun­dig centralist is niets voor zenuwachti­ge types’

10:00 DEN BOSCH - Rustig, duidelijk en kordaat stelt verpleegkundig centralist Ronnie te Boekhorst uit Veldhoven zijn vragen. ,,Is hij wakker mevrouw? Ademt hij? Oké. Ja. Oké. Heeft hij de medicijnen per ongeluk of expres ingenomen?" Aan de andere kant van de lijn een vrouw uit Nuenen. Ze is in paniek. Haar vriend heeft zojuist een grote hoeveelheid medicijnen ingenomen. Vermoedelijk in een poging zichzelf van het leven te beroven.