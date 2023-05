‘Zenuwachtige’ verdachte vanwege opvallende reden vrijgesproken voor het op zak hebben van 12.000 euro aan cash

Bouwplan Rehoboth in Wijk en Aalburg stilgelegd omdat gemeente welstands­toets heeft overgesla­gen

WIJK EN AALBURG – De bouw van zeven appartementen in voormalig verenigingsgebouw Rehoboth in Wijk en Aalburg ligt stil. Volgens de rechter heeft de gemeente Altena ten onrechte nagelaten een welstandstoets te doen, waarbij wordt gekeken of het pand past in de omgeving.