Zero Waste Week Breda: een kijkje achter de schermen bij de kringloopwinkel

Belgische politie heeft geen geld voor controles op snelheid en alcohol: ‘Mensen gaan extra glas drinken’

De Belgische politie gaat deze zomer in het weekend minder controleren op hard rijden en alcoholgebruik, en in de avond zelfs helemaal niet meer. Brabanders die door België rijden zullen met dat nieuws vast in hun handjes knijpen, maar de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is er niet blij mee. ‘Geen goed signaal’, vinden de stichting en anderen.

11:01