Zes arrestaties, een gewonde na grote vechtpartij op azc in Overloon

Horeca-ondernemer Laurens Meyer: 'Horeca moet hoge bierprijs niet langer accepteren’

19:30 BREDA - Het wordt tijd dat de horeca massaal ‘nee’ zegt tegen de prijsstijgingen die bierbrouwers elk jaar doorvoeren. Dat stelt horeca-ondernemer Laurens Meyer. Onder zijn bedrijf Meyer Beheer uit Etten-Leur vallen zo’n veertig horecazaken in Nederland. Jupiler is het grootste merk bij Meyer en juist dat is het bier dat met 4 á 5 procent het meest in prijs stijgt.