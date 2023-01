Zes maanden cel voor eigenaar schuur (57) in Wernhout waarin man omkwam

met video | update Speedpede­lec­ster (43) ernstig gewond door botsing tegen trailer zonder licht: ‘We vinden het verschrik­ke­lijk’

Een 43-jarige vrouw uit Vierlingsbeek is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt. Ze fietste op een speedpedelec tegen een geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen. Die trailer had geen verlichting aan, terwijl die dat wel moest hebben. Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur op de Volkelseweg (N264) in Wilbertoord (bij Mill).

13:56