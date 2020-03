Zes podia in Zuidoost-Brabant gaan nauw samenwerken

De Hofnar in Valkenswaard, De Schalm in Veldhoven, Parktheater Eindhoven, Het Speelhuis en De Cacaofabriek in Helmond en De Kattendans in Bergeijk willen meer bezoekers trekken. Een diverser publiek ook. Daarom is het samenwerkingsverband gesloten waarin zoveel mogelijk wordt samen gedaan, met behoud van de eigen identiteit.



Voor het project hebben de zes cultuurhuizen een subsidie ontvangen uit de zogeheten Regiodeal van Brainport. De 1,5 miljoen euro is aangevuld met eenzelfde bedrag door de zes theaters gezamenlijk. De 3 miljoen is bestemd voor de komende vier jaar. Om het project te begeleiden wordt nu een projectleider gezocht. De bedoeling is dat die deze zomer nog aan de slag gaat. De coronacrisis remt dat proces niet, aldus Jochem Otten, directeur van de Helmondse podia.