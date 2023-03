Ziekenhuis Bernhoven in Uden laat bezoekuur weer vrij

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven in Uden laat de verplichte bezoekuren weer vrij. Met ingang van vandaag kunnen bezoekers, net als voor corona, weer de hele dag terecht in het ziekenhuis.

De afgelopen jaren heeft Bernhoven aan de lopende band gemorreld aan de bezoekregeling. Voor corona mochten bezoekers de hele dag terecht bij familie of vrienden die in het ziekenhuis lagen. Dat paste volgens Bernhoven in de filosofie om het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland te worden.

Alles werd echter anders toen deze regio in maart 2020 overvallen werd door corona en de zorg Bernhoven bijna boven het hoofd groeide.

Toch geen blijvertje

In die begintijd van de pandemie mocht er helemaal geen bezoek komen, toen Covid-19 wat afvlakte werd de regeling versoepeld en kon er op vaste tijden één iemand, later twee, naar binnen. Die aanpak beviel zo goed dat Bernhoven in augustus vorig jaar nog meldde dat de vaste bezoekuren een blijvertje waren.

Nu laat Bernhoven dat toch weer los en is bezoek weer de hele dag welkom, twee personen per patiënt tussen 11.00 en 20.00 uur. Voor de afdelingen IC en de stroke care unit waar mensen na een herseninfarct of - bloeding worden verpleegd gelden aparte bezoekuren.