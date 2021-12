Ziekenhuis trekt aan de bel: ‘Vijftig procent van de zwangere vrouwen is niet gevaccineerd’

De kinderen worden te vroeg geboren, zijn te vroeg gehaald of worden doodgeboren. ,,Of moeders die op hun buik op de IC liggen met hun kindjes in de couveuse. Niet wetende dat ze al moeder zijn geworden.” Schrijnende situaties die gynaecologe Hedwig van de Nieuwenhof steeds meer ziet. ,,De groep ongevaccineerde zwangeren is zo ontzettend hoog”, zegt ze. Volgens de gynaecologe van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is zeker de helft van alle vrouwen die in de spreekkamers verschijnt van haar en haar collega’s in de regio niet gevaccineerd. ,,Dat zijn honderden vrouwen.”