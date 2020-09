Zijn Brabantse artiesten al massaal op zoek naar een andere baan? ‘Ik ben wel de laatste die mag zeuren!’

Bij John de Bever is de lach nog steeds niet van zijn gezicht. De Bosschenaar vermaakt zich prima, ook in coronatijd. ,,Kijk, ik mis het optreden natuurlijk wel, maar het is gewoon even niet anders. Ik ga één keer in de twee weken bij Johan Derksen op de koffie. Dat is ruim 200 kilometer rijden, dus dan ben ik weer even bezig. Een beetje muziek luisteren, over voetbal praten.”