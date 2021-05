Zijn dat twee Ferry’s in de gelijknamige Netflix-hit? Nee hoor, die ene is zijn stuntman!

Nieuwsover­zicht | Versoepe­lin­gen gaan door - Megaproces tegen Osse woonwagen­fa­mi­lie van start

17 mei De kogel is door de kerk: het kabinet heeft groen licht gegeven voor de versoepelingen. Terrassen kunnen langer open, pretparken en dierentuinen mogen bezoekers ontvangen, sekswerkers gaan aan de slag en sportscholen kunnen open. In de Bossche rechtbank is vandaag het megaproces tegen de Osse woonwagenfamilie R. van start gegaan. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers staat het als een paal boven water dat Martien R. geen eerlijk proces heeft gekregen. En in Eindhoven hoopt de gemeente door camera’s te plaatsen een eind te kunnen maken aan de stelselmatige overlast van hangjongeren op de Woenselse Markt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.