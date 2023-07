Zijn populariteit groeit, maar het blijft stil rond bouwplannen van evangelist Tom de Wal

Motorrij­der raakt gewond bij botsing met auto in Breda, motor muurvast onder bumper

BREDA - Een motor en een auto zijn woensdagmiddag met elkaar gebotst in Breda. Daarbij raakte de motorbestuurder gewond. Hij is op de Doornboslaan in de ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de weg is afgezet.