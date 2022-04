Zit jouw kind ook vol vragen? Hoe om te gaan met ‘stoute Poetin’ en ‘oorlogje spelen’

Wat zeg je als Floortje van 5 jaar vraagt of ze de schuilkelder in mag. Of als Nicolas vertelt tegen andere kinderen dat de oorlog héél dichtbij is. Grijp je in als drie jongens van zes ‘oorlogje spelen’ en roepen dat Poetin dood moet? De kinderopvang worstelt hiermee. Ze zijn geen school. Er staat geen juf voor de klas en niemand hoeft op te letten. Dus een ‘lesje Oekraïne’ werd er ook niet voorbereid. Maar de kinderen die naar de BSO komen, hebben die lessen dus vaak wel gehad. Zij horen over de oorlog, bespreken het in de klas en komen daarna vol vragen naar de opvang.