ZLTO start spoedzaak tegen strengere staleisen provincie

De ZLTO kondigde na het besluit uit 2017 onmiddellijk aan naar de rechter te stappen. De stallendeadline werd door de boerenorganisaties als onhaalbaar en onbetaalbaar te zien. Boerenbedrijven zagen zich immers op korte termijn met forse investeringskosten geconfronteerd. En de innovatieve stalsystemen die de provincie beoogde, waren destijds nog niet eens beschikbaar. ,,Inmiddels hebben we van de rechter te horen gekregen dat onze zaak in elk geval dit jaar niet meer behandeld wordt", motiveert ZLTO-voorzitter Wim Bens. ,,Via een spoedprocedure willen we bereiken dat veehouders in elk geval nog geen vergunning hoeven aan te vragen totdat er een definitieve uitspraak van de rechtbank ligt.”

Dat er tweeënhalf jaar na het besluit van de provincie nog niet eens een zitting is geweest in de rechtbank, komt door een combinatie van factoren. Het eerste jaar gebruikte de ZLTO om een uitgebreid dossier op te bouwen: de organisatie voert niet één algehele rechtszaak, maar splitst die in een aantal praktijkvoorbeelden van boeren die door de nieuwe regels benadeeld zeggen te worden. Daarna volgde een discussie over waar de zaak zou moeten dienen: in Den Haag of in Den Bosch. De al lopende procedure staat uiteindelijk in Den Haag op stapel; de spoedzaak dient dus wel in Den Bosch.