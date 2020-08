ZLTO zet rechtszaak tegen provincie over Brabants stallenbeleid voort

Dat liet ZLTO dinsdagmiddag in een persbericht weten. De mededeling komt na de vorige uitspraak van de rechtbank, anderhalve maand geleden, enigszins als een verrassing. De provincie werd daarbij grotendeels in het gelijk gesteld: die mag Brabantse boeren een strenger regime opleggen dan elders in het land. Wel vroeg de rechtbank aandacht voor individuele gevallen. Boeren die slechts een marginale bijdrage hebben aan de stikstofneerslag op natuurgebieden, zouden niet zomaar tot grote investeringen kunnen worden gedwongen. Maar dat moet van geval tot geval worden beoordeeld, aldus de rechter. Die daarom aan ZLTO en provincie de opdracht meegaf om eerst nog eens samen om tafel te gaan.

2022, 2024 of 2028?

Dat gesprek is zeker nog niet afgeketst, benadrukken beide partijen. ,,Onze leden vinden het belangrijk dat we ook het juridische traject voortzetten. Maar daarnaast blijven we ook in overleg met de provincie”, aldus een woordvoerder. De provincie zet ook nog steeds in op een gezamenlijke oplossing. De nieuwe coalitie versoepelde de deadline bij haar aantreden al van oktober 2022 naar januari 2024. ,,Dat moet echter nog officieel worden vastgelegd”, aldus een provinciewoordvoerder. ,,Ik denk dat dat meespeelt bij het besluit om ook de rechtszaak voort te zetten.”

Overigens is de provincie niet van plan om de datum naar 2028 terug te schuiven, zoals ZLTO in het persbericht andermaal zegt te willen. ‘We zijn van mening dat we met het verschuiven van de datum naar 2024 zodanige ruimte bieden aan boeren dat ze ook daadwerkelijk de tijd hebben om innovatieve stalsystemen te realiseren’, schrijft gedeputeerde Elies Lemkes (CDA) in een schriftelijke reactie. ‘Maar we zijn en blijven in gesprek met elkaar om gezamenlijk de doelen te kunnen behalen.’