Zo begeleidt politie de speciale ‘corona-bus’ van Brabant naar Groningen

Patiëntenvervoer in de speciale corona-bus van Brabant via Apeldoorn en Zwolle naar Groningen: politievlogger Jan-Willem laat in een video zien hoe dat gaat. Het laat hem niet koud als hij ziet hoe in Veghel patiënten aan boord van de bus worden gebracht. ‘Het is heftig, een super-akelig gezicht.’

Agenten op motoren - Jan-Willem is er een van - begeleiden het transport van doodzieke corona-patiënten vanuit de overvolle ziekenhuizen in Brabant naar collega-instellingen elders in het land. Hij rijdt niet officieel mee als begeleider van het transport, de agent brengt het in beeld vanaf de motor.

Halverwege de rit vanuit Veghel naar Groningen, in de buurt van Apeldoorn, nemen agenten van Team Verkeer Noord-Nederland het van hun zuidelijke collega’s over. Op de beelden is te zien hoe de stoet via de A50 van Apeldoorn en de A28 bij Zwolle richting het noorden rijdt.

Ongehinderd

Een arts legt uit waarom de politie nodig is: de bus moet ongehinderd door kunnen rijden en moet niet af hoeven te remmen onderweg. Dat is nodig voor de corona-patiënten aan boord, die mogen niet te lijden hebben van het transport.

Donker

Onderweg vertelt vlogger Jan-Willem dat de bus ongeveer 90 kilometer per uur rijdt, de route van Veghel naar Groningen is zo’n 230 kilometer. Het is - zo laat de video zien - inmiddels donker als de corona-bus in Groningen arriveert.