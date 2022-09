Zo bespaar je met ‘groene’ Google Maps-functie brandstof op Brabantse wegen

BRABANT - Benzine besparen én denken aan het milieu; in een tijd van stijgende brandstofprijzen en klimaatverandering is dat ook voor Brabantse bestuurders een must. Met het in kaart brengen van milieuvriendelijke routes wil Google Maps dat voor automobilisten een stuk makkelijker maken. Maar hoeveel benzine kan je besparen op de Brabantse wegen?

Veel moderne auto’s rijden al zuiniger, maar het kiezen van een zuinige route blijft lastig uitzoekwerk. Met de nieuwe functie op de navigatie-app van Google kunnen automobilisten in veertig landen energiezuinige routes kiezen. Die worden bepaald met behulp van data van het Amerikaanse ministerie van energie. Er wordt onder meer gekeken naar heuvels op de route, hoeveel brandstof automobilisten in de omgeving gemiddeld verbruiken en hoe vaak het verkeer op de route stilstaat.

Vervolgens wordt voorspeld hoeveel brandstof je gemiddeld nodig hebt om een bepaalde route te rijden, met een simulatie die Google ontwikkelde met een onderzoeksbureau. Voor die simulatie werden verbruiksdata van verschillende autotypes verzameld. Ook Brabanders kunnen van die technologie profiteren door op de route met een groen blaadje te tikken.

19 procent benzine besparen

En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee: door de duurzame routes hoef je minder vaak te stoppen bij een tankstation. Wie van Eindhoven op weg is naar Den Bosch wordt bijvoorbeeld aangeraden om via de A2 te rijden, en niet over de A50. Daarmee bespaar je zelfs 19 procent benzine, is te zien in de app. Let wel op: alleen bestuurders van auto’s die op benzine of diesel rijden hebben iets aan die schattingen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De route van Eindhoven naar Den Bosch kan beter over de A2 lopen. Dat bespaart 19 procent benzine. © Google Maps

In dat geval wordt de duurzame route standaard aanbevolen. Maar soms ben je wat langer onderweg en moet een besparende rijder de milieuvriendelijke optie zelf selecteren. Zo blijkt het slimmer de A67 over te slaan als je onderweg bent van Eindhoven naar Deurne. Het is de snelste route, maar wie via de A270 langs Helmond reist, bespaart 11 procent brandstof. De reistijd wordt er niet eens veel langer op: slechts één minuut meer.

Dat energiezuinig rijden langer duurt, is volgens Google wel een uitzondering. Volgens het techbedrijf kost de snelste route meestal ook de minste brandstof. Wie de zuinige functie uitzet, krijgt altijd de snelste route te zien.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Via Helmond rijden duurt iets langer, maar is wel de zuinigste route voor wie van Eindhoven naar Deurne wil rijden. © Google Maps

Kleine verschillen soms groot voordeel

Soms stelt het percentage aan brandstof dat je bespaart echter weinig voor. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom zijn er bijvoorbeeld weinig andere snelle opties dan rijden over de A58. Door Maps wordt afgeraden binnendoor te rijden, omdat dit 6 procent meer benzine kost. Maar voor wie vaak over een route rijdt, kan een klein verschil uiteindelijk veel besparen.

Volgens Google betekenen dit soort kleine verschillen ook een groot voordeel voor het milieu. Sinds de duurzame route-opties voor het eerst in Canada, de Verenigde Staten en Duitsland werden aangeboden in 2021, zou de keuze al de CO2-uitstoot aanzienlijk hebben verminderd. Alsof er wereldwijd 100.000 minder auto’s rondrijden, stelt de tech-reus.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wie tussen Roosendaal en Bergen op Zoom reist, kan amper gebruikmaken van alternatieve snelle routes. Daardoor blijft de besparing laag. © Google Maps

Geen vergelijkingscijfers

In sommige gevallen is de besparing zo klein dat er geen percentages worden doorgegeven om mee te vergelijken. Dat is bijvoorbeeld zo op de route tussen Breda en Tilburg. Via Bavel rijden blijkt beter dan het knooppunt Princeville, de A58 komt op alle aangegeven routes voor. En over de Bredaseweg ben je langer en minder duurzaam onderweg dan via de snelweg bij het zuiden van Tilburg.

Automobilisten kunnen aangeven met wat voor motortype ze rondrijden, zodat de app betere inschattingen kan maken. Een dieselauto verbruikt bijvoorbeeld minder brandstof bij hoge snelheden. Op dit moment worden de nieuwe milieuvriendelijke opties uitgerold over alle Maps-gebruikers in Nederland. Het kan nog tot twee weken duren voordat iedereen de nieuwe functie kan gebruiken.

Volledig scherm In sommige gevallen worden geen vergekijkingspercentages door de app doorgegeven. Dan zijn de verschillen tussen beide routes klein, bijvoorbeeld bij die tussen Breda en Tilburg. © Google Maps