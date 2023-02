Zo bindt logistiek Oosterhout nieuwe mensen aan zich: ‘Ik weet nu wat ik wil’

Mogelijk toch doorstart voor transforma­tie van N65; stikstof lijkt belangrijk­ste struikel­blok

VUGHT - De N65 gaat mogelijk toch op de schop. Hoe en wat is nog niet bekend maar niets doen is volgens de gemeente geen optie. Een zogeheten taskforce kijkt wat er nog mogelijk is. Het grote struikelblok: stikstof.