Zo brengt Bekend Brabant de kerstdagen door

Og3ne moet nog aan de bak vandaag. Zij zingen op het Trouw Kerstconcert vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Ze zien in ieder geval wel op hun kerstbest uit.

Xander de Buisonjé is druk in de keuken. Stressvol, zegt hij zelf. Maar wat er op dat bord ligt ziet er wel heel lekker uit Xander!

Steven Brunswijk vindt niet dat we mogen klagen over de beruchte ‘kerstkilo's’. We doen het tenslotte allemaal zelf. Hij en zijn kroost wensen ons wel allemaal een gelukkig kerstfeest.