Zo eet je betaalbaar(der) bij een sterrenrestaurant

met video Deze Brabantse restau­rants ontvingen een Michelin­ster

In het DeLaMar Theater in Amsterdam zijn maandag Michelinsterren aan Nederlandse restaurants uitgereikt. Restaurants Pikaar in Hilvarenbeek, Alma in Oisterwijk en Vigor in Vught ontvingen daarbij voor het eerst één Michelinster. Er was een mogelijkheid dat Tribeca in Heeze van twee naar drie sterren zou gaan, maar dat is niet gelukt.

30 mei