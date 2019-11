Zo helpen politici goedbedoelde wachtgeldregeling zelf om zeep

Klaas Dijkhoff is een beetje de kluts kwijt. Hij verwart rechten en plichten als het om wachtgeld gaat. Hij hoeft geen 37.000 euro te accepteren als aanvulling op zijn inkomen als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Dijkhoff ziet het wachtgeld, waar hij als oud-bewindsman recht op heeft, als arbeidsvoorwaarde en beschouwt het als uitgesteld loon, net als pensioen. Nog een teken dat hij in de war is. Voor pensioen betalen werknemers en werkgevers jarenlang premie, wachtgeld is een financieel vangnet voor politici. Kortom: ‘rechts lullen, links vullen’.