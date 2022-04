Zo houden Brabanders op 1 april hun vrienden, familie en collega's voor de gek: ‘Mijn vriendin moest huilen’

Het geheim van een goede 1 april-grap is creativiteit: ieder jaar horen dat je veters los zitten gaat een keer vervelen. Pascalle uit Eindhoven had dat goed begrepen en zette haar vrienden en familie op het verkeerde been met blij nieuws. ,,Ik zette mijn dochter op de foto met een groot stuk papier, met daarop een boodschap”, begint ze. Pascalles dochter had net een nieuw zusje, maar op het papier stond opnieuw vrolijk nieuws: ‘Papa heeft bij mama een eitje verstopt die we pas over negen maanden kunnen vinden’.