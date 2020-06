Zo maakten Yoeri en Jim hun jaren 30-woning energiezuinig: 'De waarde van het huis is gestegen’

Op slag werden ze verliefd op de veldwachterswoning uit 1933 in de wijk Princenhage. Wel moest er veel aan de woning gebeuren toen het stel het kocht in 2013. ,,We hebben het opnieuw gestuct, geverfd en het dak, de vloer en spouwmuur geïsoleerd. Ook zat er nog geen dubbelglas in, nu wel”, vertelt Schenau.



Enkel de glas in lood ramen zijn nog in de oorspronkelijke staat. ,,Dat wilde Jim graag. Hij wil het karakteristieke van de woning behouden. Ik wil het liefst zo goed mogelijk isoleren.” Dat zorgt weleens voor discussies.