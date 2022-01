Zo staat het met criminaliteit in Brabant: veel minder zakkenrollers, een stuk meer cybercrime

Nieuwsover­zicht | Brabantse horeca wil opnieuw actievoe­ren - Hitsige alpaca zorgt voor ophef

Een dag nadat de horeca uit protest tegen de coronamaatregelen de deuren open gooide, dreigen diverse horecagelegenheden in Brabant met nieuwe acties. Zangeres Anouk verlaat the Voice of Holland als coach na de onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag bij het programma. En Hilvarenbeek is zondag opgeschrikt door een ernstig ongeluk waarbij een 21-jarige man uit de gemeente is overleden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

16 januari