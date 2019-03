Zo stemde jouw gemeente in 2015

De VVD was vier jaar geleden, in 2015, de grootste partij van Brabant bij de verkiezingen van de Provinciale Staten. Zij behaalden 10 zetels, het CDA en de SP kwamen in Brabant tot 9 zetels. Het CDA scoorde met name in Oost-Brabant goed, in West-Brabant had de VVD de overhand.