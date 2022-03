Zo vaak sloeg de wolf de afgelopen tijd toe in Brabant

Kees (76) ruimt wekelijks zwerfafval op: 'Het is een kleine moeite om een plastic zakje mee te nemen’

Lachgaspatronen, ‘vergeten’ ondergoed, lege flessen: alles verdwijnt in de vuilniszak die Kees Slegt (76) aan zijn scootmobiel heeft bevestigd. Twee à drie keer per week gaat de Etten-Leurenaar in zijn eentje op pad om zwerfafval op te ruimen. Lees hier het hele verhaal over Kees.

24 maart