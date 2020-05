Zo werden de Brabantse stallen steeds voller: nooit meer oorlog, nooit meer honger



VEEHOUDERIJ IN BRABANTBRABANT - Van het keuterboertje van toen tot de megastal van nu. De Brabantse boer kon tientallen jaren grenzeloos groeien. Toen kwamen er twijfels: is dat wel zo goed voor onze gezondheid, de natuur en de dieren? Ook de piek van de corona-uitbraak ligt uitgerekend in Oost-Brabant, een gebied met veel intensieve veehouderij. Deel 2 (1945-1980) van een drieluik over hoe het was op het Brabantse platteland, hoe het is en hoe het zo is geworden.