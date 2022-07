Zo word je een succes op TikTok en Twitch! Jonge influencers geven tips in Den Bosch

Even een spoedcursus voor wie niks of weinig van dit wereldje weet. Social media, dat kennen de meesten nog wel, met kanalen als YouTube, Instagram, TikTok en - iets nieuwer - Twitch. Daar komt een batterij aan content creators voorbij, die filmpjes maken over iets, niets, of van alles. Van games tot grappen, van make up tot moves. Heel veel maakt dat niet uit, want het draait allemaal om het aantal volgers (wie kijkt er naar je) en het aantal likes (hoeveel mensen vinden het leuk). En als je die dan héél véél hebt, ben je naast creator, ook influencer.