Zo zag Brabant er precies een jaar geleden uit: bedekt onder een dikke laag sneeuw

Chaos op de weg

Zo gauw het in Nederland sneeuwt, wordt het een chaos op de weg. Dat bleek vorig jaar ook wel weer toen het op 10 en 11 december hard sneeuwde. In no-time was Brabant volledig wit. Vooral op maandag 11 december zorgde dat voor een drukke avondspits. Snelwegen stroomden vol en mensen deden er uren over om thuis te komen.

Het KNMI waarschuwde die zondag al met de woorden: ‘Werk vanuit huis’. Een sneeuwinfarct zou onze provincie in zijn greep houden. Aangezien het niet voor iedereen mogelijk is thuis te werken, gingen veel mensen er toch op uit. Chaos op de weg was het gevolg. En ook al zouden er veel mensen thuisblijven, dan had dat weer gevolgen voor de hoeveelheid sneeuw op de weg. Die wordt dan alleen maar meer, omdat het zout wat gestrooid wordt niet zijn werk kan doen als het niet goed de weg in gereden wordt.

Er viel in twee dagen tijd veel sneeuw. Nadat de sneeuw Nederland zondag al wit had gekleurd, bereikte maandagmiddag een nieuw sneeuwgebied het zuiden van het land. Er werd op maandagochtend code rood afgegeven vanwege de grote kans op gladheid in het midden en zuiden van het land. Er lag op sommige plaatsen zelfs wel 30 centimeter sneeuw. Zo veel sneeuw is tegenwoordig vrij zeldzaam in Nederland. Volgens de voorlopige metingen lag er gemiddeld over Nederland op dinsdagochtend 12 december 2017 6 cm sneeuw.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Zoveel sneeuw lag er op maandagochtend 11 december. © KNMI

Chaos in het openbaar vervoer

Niet alleen op de weg, maar ook in het openbaar vervoer ging het goed mis. Zo werd in Eindhoven het busvervoer geschrapt voor een paar uur en ontstond er chaos en onbegrip op het station. Taxi's reden er heel weinig tot geen. Er reden minder intercity's of treinen waren vertraagd. Zelfs Eindhoven Airport ging even op slot.

Op sommige plaatsen moesten passagiers zelfs de bus mee aanduwen omdat die zichzelf vastreed. Scholen gingen dicht omdat kinderen simpelweg niet op school konden komen.

Hoe anders is het nu. Het is heel erg zacht, zo'n acht graden en de zon breekt zo hier en daar door. Of we wel een witte kerst gaan krijgen? Daar durven sommigen al wel van uit te gaan.

Sneeuwpret

De vele sneeuwval leverde natuurlijk niet alléén maar ellende op, maar ook heel veel sneeuwpret en andere mooie foto's. Een kleine greep daaruit:

Volledig scherm Eindhoven sneeuw op de van Olde Barneveldstraat © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Volledig scherm Langlaufen in de sneeuw bij brug in Beek en Donk © FotoMeulenhof

Volledig scherm Bijna 10 cm sneeuw meet Margreet van Zanten op haar balkon in hartje tilburg © Beeld Werkt

Volledig scherm Moeder gaat met haar dochter vanwege de sneeuw niet meer met de fiets, maar met de slee naar huis. © Beeld Werkt

Volledig scherm Winterse omstandigheden op zondag