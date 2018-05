Zoekactie in Drunense Duinen naar spoorloos verdwenen Jan Cees de Groot: 'Urgent, want hij is dement'

Code oranje voor Zuid-Nederland, Zuid­oost-Bra­bant lijkt dans te ontsprin­gen

29 mei EINDHOVEN - Code oranje voor hevige regenval is weer ingetrokken. Op verschillende plaatsen in Brabant viel dinsdagavond dusdanig veel regen, dat straten onderliepen. In veel andere plaatsen, met name in Zuidoost-Brabant, merkten mensen daar niets van en bleef het gewoon droog. De schade door noodweer bleef hier beperkt tot een paar omgewaaide bomen in Bladel.