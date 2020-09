Zoet, bitter en zacht: zo werd de Charmeur van Budel-Schoot het lekkerste bier van Brabant

Reisadvies voor provincie Antwerpen aangepast naar code geel

7 september ANTWERPEN - Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is aangepast van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel (veiligheidsrisico’s). In de stad Antwerpen is het risico op coronabesmettingen nog wel erg hoog. Daarom blijft voor de negen districten in de stad Antwerpen de kleurcode oranje gehandhaafd, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.