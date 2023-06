Zomer in een dipje: na warm weekend daalt de temperatuur

Waarom is Bouvigne­dreef in Mastbos nog steeds niet afgesloten voor auto’s? ‘Dit is behoorlijk schokkend’

BREDA - Om overlast van auto’s te bestrijden zou de Bouvignedreef in Breda dit voorjaar worden afgesloten. Dat is nog steeds niet gebeurd. Hoe kan dat? ,,We zijn blij gemaakt met een dooie mus.”