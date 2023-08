Zomerse taferelen in gemeente Rucphen en een taxatiemiddag in Roosendaal: dit is er te doen in de regio

Dakpannen van dit familiebe­drijf in Standdaard­bui­ten kom je door heel Nederland tegen

STANDDAARBUITEN - Achteraf bezien hadden de Van de Luijtgaardens geen beter moment kunnen kiezen om te specialiseren in dakpannen. Want 1991 was een jaar met een zware storm, ‘het regende dakpannen’. Inmiddels liggen de pannen van het bedrijf uit Standdaarbuiten op talloze Nederlandse daken, van Slot Loevestein tot de Westergasfabriek en het Scheepvaartmuseum.