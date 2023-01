Zo’n 4700 Osse gezinnen krijgen alvast 500 euro energietoeslag

Alle Osse huishoudens met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kwamen vorig jaar al in aanmerking voor een energietoeslag van 1300 euro. Geld dat bedoeld is als compensatie voor de torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit.

Ook in het nieuwe jaar blijven die prijzen hoog. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een nieuwe wet die ervoor zorgt dat dezelfde doelgroep nog eens 500 euro toeslag krijgt. Naar verwachting is die wet aan het begin van komende zomer klaar.

Gemeenten hebben echter de mogelijkheid dat bedrag alvast voor te schieten. In navolging van onder meer de gemeente Maashorst kiest Oss er nu ook voor om dat te doen. Ongeveer 4700 gezinnen ontvangen daarom 500 euro in de week tussen 21 en 28 februari. Daarvoor hoeven zij niets te doen. Zelfs wanneer er in 2022 energietoeslag is aangevraagd en daarop nog geen reactie is ontvangen, komt het geld automatisch op de rekening.