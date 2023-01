Zonder topscorer Vincent Janssen scoort Royal Antwerp niet tegen Anderlecht

Ira (19) is een creatieve duizend­poot: ‘Mensen helpen met kunst, dat is wat ik wil doen’

WILLEMSTAD - Iedereen is een kunstenaar volgens creatieveling Ira Louwe (19) uit Willemstad. Ze maakt zich hard voor het welzijn van anderen door middel van kunst, cultuur en de natuur. In West-Brabant zet ze zich in voor kunstprojecten om eenzaamheid te verminderen

13:00