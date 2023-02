Zonneveld op voormalige vuilnisbelt Heusden gaat door, inwoners en lokale bedrijven profiteren

Met video en recept Hoofdpijn en misselijk? Met dit ontbijt van een sterrenkok ben jij zo van je kater af

Schrobbelèr, Jägermeister en heel veel bier. Kei gezellig! Totdat een bonzend hoofd ons de volgende ochtend wakker maakt. Gelukkig verdwijnt die onaangename verrassing met dit ontbijt van sterrenchef Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve in Waalre als sneeuw voor de zon. Zo kun jij straks weer gaan hossen. ,,Want carnaval vier je maar één keer per jaar.”